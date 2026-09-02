Decathlon repite como patrocinador del Madrid Premier Padel P1, y presenta su nueva gama de palas. - DECATHLON

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Decathlon repite como patrocinador principal y tienda oficial del Madrid Premier Padel P1, que se disputa del 1 al 6 de septiembre en el Movistar Arena, a través de su marca especializada Kuikma.

Con motivo de este torneo, la compañía ha presentado su nueva gama de palas DYN, compuesta por tres modelos de carbono 3K desarrollados sobre una misma base tecnológica. La nueva línea de producto, denominada DYN, cuenta con las versiones Control, Hybrid y Power, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego.

Cada pala incorpora una construcción ligera de 355 gramos y la tecnología Dynamic Channel, orientada a jugadores de nivel experto a un precio de 99,99 euros.

Entre las novedades de la gama destaca el modelo Hybrid, que cuenta con la firma del jugador profesional Coki Nieto y completa la serie vinculada al deportista. Nieto forma parte del grupo de embajadores de la marca que participará en las actividades programadas en la capital.

La marca especializada dispondrá de un espacio propio en el recinto del torneo para que los asistentes puedan probar los productos. Durante el desarrollo del evento, el estand contará con la presencia de deportistas profesionales como el propio Coki Nieto y Ari Sánchez.

Con este despliegue en la cita madrileña, la firma busca reforzar la presencia de su marca especialista en el circuito internacional de pádel.