España logra un doblete de oro en el Mundial de pádel

Arturo Coello, Mundial de pádel - PADELFIP

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

España se colgó este sábado los oros masculino, quinto de su palmarés, y femenino, décimo y séptimo consecutivo, en el Campeonato del Mundo de pádel, que se ha disputado en Doha (Catar), tras vencer en ambas finales a Argentina.

En el torneo de mujeres, Andrea Ustero rompió a llorar sobre la pista del Khalifa International Tennis and Squash Complex en cuanto ató para España el primer punto de la final; junto a Ari Sánchez, un doble 6-3 firmó su triunfo contra Martina Fassio y Aranzazu Osoro.

La tensión aumentó en el segundo partido, donde Gemma Triay y Paula Josemaría derrotaron a Claudia Jensen y Delfi Brea en dos horas y 38 minutos. Tras un primer set dominado por las españolas (6-2), el duelo se encendió en el siguiente con un 'break' por cada lado, intercambios muy disputados y un desenlace de infarto. Con 6-5, Paula lució repertorio, salvó una bola de set y llevó el encuentro al 'tie-break'.

Ahí la pareja argentina acabó imponiéndose en su tercera bola de set, también gracias a una cinta que resultó decisiva para Jensen. Durante la tercera manga siguió la igualdad hasta el séptimo juego, cuando llegó el golpe definitivo porque un remate de Triay acercó un 'break' que situó a las españolas por delante y facilitó su éxito (6-3) con el décimo oro mundial, séptimo consecutivo.

Después, el equipo masculino también se impuso a Argentina, con un 2-1 que sirvió de revancha y para recuperar el trono con un quinto título. En el partido inaugural, la sorpresa de Juan Lebrón y Aimar Goñi funcionó ante Martín Di Nenno y Leo Augsburger (5-7, 7-5, 6-2). Argentina empató la final con Agustín Tapia y Fede Chingotto, dupla que venció (6-1, 6-2) a Paquito Navarro y Jon Sanz.

En el desempate, el punto definitivo, apareció Arturo Coello, el as que se había guardado España, junto a Coki Nieto contra Tino Libaak y Gonza Alfonso. El equipo español se llevó el encuentro por la vía rápida (6-3, 6-2) para certificar el doblete dorado en Doha.