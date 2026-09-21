Joma y Vero Virseda presentan su nueva colección de pádel. - JOMA

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma y la jugadora profesional de pádel Vero Virseda han presentado su nueva edición especial de pádel, integrada por el modelo de zapatillas Slam y la pala Hyper Pro HRD en la que la deportista ha aportado su experiencia en la pista para orientar las prestaciones técnicas y definir su estética.

La propuesta gráfica de la línea ha trasladado la identidad de Vero Virseda combinando los colores blanco, azul verdoso con efecto agua y tonos plata en formas geométricas, incorporando además la firma de la jugadora en ambas piezas.

Todo el equipamiento se ha sometido previamente a un proceso de comprobación y ensayos técnicos en laboratorio para asegurar que responde a las exigencias de la competición profesional.

En lo relativo al calzado, el modelo Slam x Vero Virseda se ha concebido para jugadoras que requieran amortiguación, protección y estabilidad en los movimientos laterales, frenadas y arranques. Para ello, incorpora un 'upper' de 'mesh' transpirable con sistema VTS, una mediasuela que combina phylon superior y la tecnología Reactive Ball, una pieza semirrígida Stabilis en el enfranque para evitar torsiones y una suela de caucho Durability.

Por su parte, la pala Hyper Pro HRD x Vero Virseda se ha desarrollado para jugadores de perfil ofensivo gracias a su formato de diamante, balance alto y punto dulce situado en la parte superior. Su fabricación se ha realizado sobre una estructura de carbono 12K con marco Dual Tech Frame y núcleo BlackEVA HRD de alta densidad, características orientadas a absorber las vibraciones y aportar firmeza en el golpeo.

Asimismo, la pala ha sumado la tecnología de relieve tridimensional Joma 3D Spin para optimizar los golpes con efecto como el 'top spin' o el 'slice', el sistema Aerobump Tech con canales para favorecer la fluidez de los movimientos y las soluciones Vibra-Out y Speed Hole, enfocadas a reducir las vibraciones y mejorar la aerodinámica.