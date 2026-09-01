Seagram's 0,0% repite patrocinio del Premier Padel Madrid con Paquito Navarro y Marta Ortega como embajadores

Archivo - Seagram's 0,0% patrocina de nuevo el Premier Pádel de Madrid. - OTHER LANDS - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La referencia sin alcohol de Pernod Ricard, Seagram's 0,0%, se ha consolidado por tercer año consecutivo como patrocinador oficial del torneo Premier Padel Madrid, que se disputa en el Movistar Arena de la capital de España desde este martes 1 y hasta el 6 de septiembre.

La marca recala en la capital tras su paso por ciudades como Gijón, Valencia, Valladolid y Málaga. Durante la celebración de la cita deportiva, la firma ha confirmado que acompañará a sus embajadores de referencia en el circuito profesional, los jugadores españoles Paquito Navarro y Marta Ortega.

A través de esta alianza, la compañía ha reafirmado su apuesta por el universo del pádel, el juego y el entretenimiento tanto dentro como fuera de la pista. Asimismo, la marca ha anunciado que estará presente en el recinto a lo largo de toda la semana con el objetivo de animar el ambiente entre los asistentes.

Entre las iniciativas previstas, la firma instalará una cabina de DJ situada en la propia pista para ambientar la competición. Junto a la animación musical, Seagram's 0,0% ha apostado por la activación de su iniciativa Fan Cam. Mediante esta propuesta, la organización busca situar al espectador en el centro de la experiencia en directo e invitar a la grada a participar a través de las pantallas del recinto.

Con esta serie de acciones, la marca ha señalado que pretende transformar el torneo en una experiencia colectiva en la que la música y el ocio compartido mantengan el protagonismo junto al propio desarrollo de los partidos.