Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de junio de 2026.
El tenista australiano Adam Walton(92) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este miércoles no antes de las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Adam Walton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Adam Walton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Nick Kyrgios
|21/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Adam Walton
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Antoine Ghibaudo
|20/06/2026
| Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final)
| Adam Walton
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Federico Bondioli
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Harry Wendelken
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Adam Walton
|07/06/2026
| Tyler (Final)
| Adam Walton
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Andre Ilagan
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante