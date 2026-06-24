Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

El tenista australiano Adam Walton(92) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este miércoles no antes de las 15:00.

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-Últimos Resultados de Adam Walton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Adam Walton 2-0 (6-3, 6-4) Nick Kyrgios 21/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final) Adam Walton 2-0 (6-4, 6-1) Antoine Ghibaudo 20/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final) Adam Walton 2-0 (6-1, 7-5) Federico Bondioli 13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Harry Wendelken 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Adam Walton 07/06/2026 Tyler (Final) Adam Walton 2-0 (7-5, 6-1) Andre Ilagan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.