Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mallorca Championships
Adam Walton - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 24 junio 2026 14:00
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Madrid, 24 de junio de 2026.

El tenista australiano Adam Walton(92) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este miércoles no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Adam Walton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Adam Walton 2-0 (6-3, 6-4) Nick Kyrgios
21/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Cuartos de final) Adam Walton 2-0 (6-4, 6-1) Antoine Ghibaudo
20/06/2026 Mallorca Championships, Qualification (Octavos de final) Adam Walton 2-0 (6-1, 7-5) Federico Bondioli
13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Harry Wendelken 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Adam Walton
07/06/2026 Tyler (Final) Adam Walton 2-0 (7-5, 6-1) Andre Ilagan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 2-0 (6-3, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-2 (6-7, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante

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