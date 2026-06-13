Adrian Mannarino - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Adrian Mannarino - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
El tenista francés Adrian Mannarino(46) se enfrenta en Semifinal del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este sábado a las 16:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/06/2023
| Queen's Club Championships (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Adrian Mannarino
|19/01/2023
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-3 (6-7, 6-4, 4-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Zhizhen Zhang
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Adrian Mannarino
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Arthur Rinderknech
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (4-6, 6-3, 5-7)
| Adrian Mannarino
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ugo Humbert
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)
| Adrian Mannarino
|19/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Raphael Collignon
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|10/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Alex de Minaur
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-3 (6-0, 2-6, 2-6, 3-6)
| Jakub Mensik
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alexander Blockx
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Toby Samuel