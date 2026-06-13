Adrian Mannarino - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Adrian Mannarino - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de junio de 2026.

El tenista francés Adrian Mannarino(46) se enfrenta en Semifinal del torneo Libema Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este sábado a las 16:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/06/2023 Queen's Club Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Adrian Mannarino 19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 1-3 (6-7, 6-4, 4-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Zhizhen Zhang 0-2 (6-7, 3-6) Adrian Mannarino 11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Arthur Rinderknech 09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) Adrian Mannarino 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ugo Humbert 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Adrian Mannarino 19/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 6-7) Raphael Collignon

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.