Adrian Mannarino - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Madrid, 30 de octubre de 2026.
El tenista francés Adrian Mannarino(73) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este viernes no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2025
| Libema Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Adrian Mannarino
|28/09/2024
| China Open (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|07/07/2023
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-3, 6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino
|15/06/2023
| Libema Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Adrian Mannarino
Últimos Resultados de Adrian Mannarino
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Adrian Mannarino
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (0-6, 7-5, 6-4)
| Ignacio Buse
|25/10/2026
| Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Alex Molcan
|24/10/2026
| Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Adrian Mannarino
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Adrian Mannarino
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
|25/10/2026
| Almaty Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Alexander Bublik
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane