Adrian Mannarino - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 13:52
Seguir en

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista francés Adrian Mannarino(73) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este viernes no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2025 Libema Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-4) Adrian Mannarino
28/09/2024 China Open (Octavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (6-7, 2-6) Daniil Medvedev
07/07/2023 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) Adrian Mannarino
15/06/2023 Libema Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Adrian Mannarino

Últimos Resultados de Adrian Mannarino

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Jakub Mensik 0-2 (4-6, 5-7) Adrian Mannarino
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (0-6, 7-5, 6-4) Ignacio Buse
25/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 2-0 (7-5, 6-2) Alex Molcan
24/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (4-6, 6-7) Adrian Mannarino
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Nikoloz Basilashvili 2-0 (6-3, 6-1) Adrian Mannarino

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev
25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane

¡Break para Daniil Medvedev en el juego inicial del primer set!

¡Break para Daniil Medvedev en el juego inicial del primer set!

Contador

Contenido patrocinado