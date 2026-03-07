Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Zachary Svajda(99) este sábado a las 03:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina 24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina 11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Zachary Svajda.