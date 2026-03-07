Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Publicado: sábado, 7 marzo 2026 2:01
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Zachary Svajda(99) este sábado a las 03:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Zachary Svajda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Zachary Svajda 2-0 (7-6, 6-4) Marin Cilic
23/02/2026 Mexican Open, Qualification (Cuartos de final) Zachary Svajda 0-0 (1-5) Sho Shimabukuro
22/02/2026 Mexican Open, Qualification (Octavos de final) Zachary Svajda 2-0 (6-0, 6-0) Andres Martin
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Zachary Svajda 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) Frances Tiafoe
17/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 0-2 (6-7, 3-6) Zachary Svajda

