Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alejandro Davidovich Fokina - Zachary Svajda: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Zachary Svajda(99) este sábado a las 03:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Zachary Svajda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Marin Cilic
|23/02/2026
| Mexican Open, Qualification (Cuartos de final)
| Zachary Svajda
| 0-0 (1-5)
| Sho Shimabukuro
|22/02/2026
| Mexican Open, Qualification (Octavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Andres Martin
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Zachary Svajda
| 1-2 (4-6, 6-3, 5-7)
| Frances Tiafoe
|17/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Zachary Svajda