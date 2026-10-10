Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este sábado no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (2-6, 1-6) Alejandro Tabilo 17/10/2025 Olbia (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) Alejandro Tabilo 30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Tommy Paul 25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar 06/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) Alejandro Tabilo

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