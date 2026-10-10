Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 6:32
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este sábado no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (2-6, 1-6) Alejandro Tabilo
17/10/2025 Olbia (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) Pablo Carreno Busta

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) Alejandro Tabilo
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Tommy Paul
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
06/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) Alejandro Tabilo

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta
02/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Pablo Carreno Busta
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Yi Zhou 0-2 (5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-1, 7-6, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta
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