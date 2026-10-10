Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Tabilo - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este sábado no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Alejandro Tabilo
|17/10/2025
| Olbia (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (3-6, 6-1, 6-7)
| Pablo Carreno Busta
Últimos Resultados de Alejandro Tabilo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (7-5, 3-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Tommy Paul
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Adrian Mannarino
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (7-5, 3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|06/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-2)
| Alejandro Tabilo
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (6-4, 5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|02/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Yi Zhou
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-1, 7-6, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta