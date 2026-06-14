Alemania 1 - 0 Curazao, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Alemania y Curazao debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el NRG Stadium este domingo a las 19:00
-Onces iniciales confirmados.
ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.
CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Sontje Hansen, Jurgen Locadia.
11' Saque de portería para Curacao.
11' Leroy Sane (Alemania) hace un disparo que va desviado.
11' Jamal Musiala crea una ocasión de gol para su compañero.
10' Armando Obispo rechaza con éxito el disparo.
10' Un remate de Florian Wirtz es rechazado.
10' Posesión de balón: Alemania: 65 %, Curacao: 35 %.
10' Riechedly Bazoer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
9' Alemania saca de banda en su mitad del campo.
9' Saque de portería para Curacao.
9' Felix Nmecha remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
8' Saque de portería para Curacao.
7' Sherel Floranus alivia la presión con un despeje.
7' Riechedly Bazoer rechaza con éxito el disparo.
7' Un remate de Jamal Musiala es rechazado.
6' ¡Felix Nmecha dio el pase decisivo para el gol!
6' Asistencia de Florian Wirtz en el gol.
6' G O O O O O O L - marca el Alemania.
6' Armando Obispo rechaza con éxito el disparo.
6' Un remate de Jamal Musiala es rechazado.
5' Posesión de balón: Alemania: 55 %, Curacao: 45 %.
5' El árbitro pita tiro libre a Juninho Bacuna (Curacao) por zancadillear a Joshua Kimmich.
5' Sontje Hansen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
4' Florian Wirtz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Saque de portería para Alemania.
3' Nico Schlotterbeck hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Aleksandar Pavlovic es penalizado por empujar a Deveron Fonville
3' Riechedly Bazoer Curacao intercepta un centro dirigido al área.
2' Nico Schlotterbeck se impone a Jurgen Locadia en un duelo aéreo.
1' El árbitro pita tiro libre a Aleksandar Pavlovic (Alemania) por zancadillear a Tahith Chong.
1' Alemania saca de banda en la mitad del campo rival.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado.
1' Curacao saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a NRG Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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