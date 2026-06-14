Alemania 1 - 0 Curazao, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Alemania y Curazao debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el NRG Stadium este domingo a las 19:00

-Onces iniciales confirmados.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.

CURAZAO: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Sontje Hansen, Jurgen Locadia.

19:12 11' Saque de portería para Curacao. 19:12 11' Leroy Sane (Alemania) hace un disparo que va desviado. 19:12 11' Jamal Musiala crea una ocasión de gol para su compañero. 19:12 10' Armando Obispo rechaza con éxito el disparo. 19:11 10' Un remate de Florian Wirtz es rechazado. 19:11 10' Posesión de balón: Alemania: 65 %, Curacao: 35 %. 19:11 10' Riechedly Bazoer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:11 9' Alemania saca de banda en su mitad del campo. 19:10 9' Saque de portería para Curacao. 19:10 9' Felix Nmecha remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 19:09 8' Saque de portería para Curacao. 19:08 7' Sherel Floranus alivia la presión con un despeje. 19:08 7' Riechedly Bazoer rechaza con éxito el disparo. 19:08 7' Un remate de Jamal Musiala es rechazado. 19:08 6' ¡Felix Nmecha dio el pase decisivo para el gol! 19:08 6' Asistencia de Florian Wirtz en el gol. 19:07 6' G O O O O O O L - marca el Alemania. 19:07 6' Armando Obispo rechaza con éxito el disparo. 19:07 6' Un remate de Jamal Musiala es rechazado. 19:06 5' Posesión de balón: Alemania: 55 %, Curacao: 45 %. 19:06 5' El árbitro pita tiro libre a Juninho Bacuna (Curacao) por zancadillear a Joshua Kimmich. 19:06 5' Sontje Hansen hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:05 4' Florian Wirtz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:05 3' Saque de portería para Alemania. 19:05 3' Nico Schlotterbeck hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19:04 3' Aleksandar Pavlovic es penalizado por empujar a Deveron Fonville 19:04 3' Riechedly Bazoer Curacao intercepta un centro dirigido al área. 19:03 2' Nico Schlotterbeck se impone a Jurgen Locadia en un duelo aéreo. 19:03 1' El árbitro pita tiro libre a Aleksandar Pavlovic (Alemania) por zancadillear a Tahith Chong. 19:02 1' Alemania saca de banda en la mitad del campo rival. 19:02 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 19:02 1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado. 19:02 1' Curacao saca, y da comienzo el partido. 19:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 19:02 0' Bienvenidos a NRG Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.