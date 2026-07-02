Alex de Minaur - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista francés Adrian Mannarino(40) este jueves no antes de las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur
|23/06/2023
| Queen's Club Championships (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Adrian Mannarino
|19/01/2023
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-3 (6-7, 6-4, 4-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Brandon Nakashima
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Denis Shapovalov
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Gabriel Diallo
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adrian Mannarino
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Titouan Droguet
|21/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Arthur Fery
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (7-5, 6-7, 6-7)
| Adrian Mannarino
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur