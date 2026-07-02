Alex de Minaur - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP
Alex de Minaur - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 2 julio 2026 11:05
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Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista francés Adrian Mannarino(40) este jueves no antes de las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur
23/06/2023 Queen's Club Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Adrian Mannarino
19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 1-3 (6-7, 6-4, 4-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Gabriel Diallo
14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adrian Mannarino 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Titouan Droguet
21/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 2-0 (6-2, 6-2) Adrian Mannarino
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (6-7, 4-6) Arthur Fery
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 1-2 (7-5, 6-7, 6-7) Adrian Mannarino
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur

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