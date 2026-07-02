Alex de Minaur - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista francés Adrian Mannarino(40) este jueves no antes de las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur 23/06/2023 Queen's Club Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Adrian Mannarino 19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 1-3 (6-7, 6-4, 4-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga 19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima 17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov 16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Gabriel Diallo 14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.