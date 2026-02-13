Alex de Minaur - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open
Alex de Minaur - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 13:33
Madrid, 13 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Neerlandés Botic van de Zandschulp(65) este viernes a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2025 Qatar Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (4-6, 4-6) Alex de Minaur
14/01/2025 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-2) Stan Wawrinka
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Arthur Fils
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 7-6) Stefanos Tsitsipas
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Luka Pavlovic 0-2 (6-7, 3-6) Botic van de Zandschulp
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-3, 6-4) Botic van de Zandschulp
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Novak Djokovic
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) Juncheng Shang

