Alex de Minaur - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Neerlandés Botic van de Zandschulp(65) este viernes a las 14:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2025
| Qatar Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|14/01/2025
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-3 (1-6, 5-7, 4-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Stan Wawrinka
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Arthur Fils
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-3 (4-6, 1-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-3 (3-6, 4-6, 5-7)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stefanos Tsitsipas
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Luka Pavlovic
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Botic van de Zandschulp
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Botic van de Zandschulp
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-3)
| Juncheng Shang