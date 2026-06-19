Alex de Minaur - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships
Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 19 junio 2026 11:31
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Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships al tenista estadounidense Brandon Nakashima(32) este viernes no antes de las 12:30.

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Gabriel Diallo
14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur
12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 0-2 (2-6, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-2, 6-2) Ignacio Buse
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-3) Marton Fucsovics
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) Brandon Nakashima
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Luca Van Assche 2-3 (7-6, 4-6, 7-5, 1-6, 3-6) Brandon Nakashima
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) Brandon Nakashima

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