Alex de Minaur - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships al tenista estadounidense Brandon Nakashima(32) este viernes no antes de las 12:30.
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Denis Shapovalov
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Gabriel Diallo
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Ignacio Buse
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Marton Fucsovics
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Luca Van Assche
| 2-3 (7-6, 4-6, 7-5, 1-6, 3-6)
| Brandon Nakashima
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-3 (2-6, 5-7, 2-6)
| Brandon Nakashima