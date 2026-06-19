Alex de Minaur - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de HSBC Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo HSBC Championships al tenista estadounidense Brandon Nakashima(32) este viernes no antes de las 12:30.

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov 16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Gabriel Diallo 14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur 13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 0-2 (2-6, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Brandon Nakashima.