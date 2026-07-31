Alex de Minaur - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open
Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 31 julio 2026 19:01
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Madrid, 31 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) este viernes no antes de las 20:00.

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-2, 6-3) Cruz Hewitt
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Stefanos Tsitsipas
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino

Últimos Resultados de Brandon Nakashima

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) Jakub Mensik
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Brandon Nakashima 3-0 (6-3, 7-6, 7-5) Jack Pinnington Jones
20/06/2026 HSBC Championships (Semifinal) Brandon Nakashima 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Francisco Cerundolo

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