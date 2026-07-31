Alex de Minaur - Brandon Nakashima, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de julio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista estadounidense Brandon Nakashima(33) este viernes no antes de las 20:00.
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Cruz Hewitt
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4)
| Zachary Svajda
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
Últimos Resultados de Brandon Nakashima
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-4)
| Jakub Mensik
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Brandon Nakashima
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-5)
| Jack Pinnington Jones
|20/06/2026
| HSBC Championships (Semifinal)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Francisco Cerundolo