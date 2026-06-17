Alex de Minaur - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Madrid, 17 de junio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships al tenista canadiense Denis Shapovalov(41) este miércoles a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 7-6) Denis Shapovalov

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Gabriel Diallo
14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Adrian Mannarino 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur
12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 0-2 (2-6, 4-6) Alex de Minaur
10/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Martin Damm 0-2 (6-7, 5-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Jack Pinnington Jones 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) Denis Shapovalov
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Denis Shapovalov
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaime Faria 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) Denis Shapovalov
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (4-6, 2-6) Mariano Navone
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Nicolai Budkov Kjaer 2-0 (6-2, 6-1) Denis Shapovalov

Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Denis Shapovalov convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Álex de Miñaur rompe el servicio de Denis Shapovalov y se pone 2-1 por delante.

Contrabreak de Denis Shapovalov a Álex de Miñaur. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Álex de Miñaur en el juego inicial del primer set!

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