Alex de Minaur - Denis Shapovalov, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships
Madrid, 17 de junio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships al tenista canadiense Denis Shapovalov(41) este miércoles a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Denis Shapovalov
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Gabriel Diallo
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|10/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Denis Shapovalov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Jack Pinnington Jones
| 1-2 (4-6, 6-4, 6-7)
| Denis Shapovalov
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Denis Shapovalov
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaime Faria
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
| Denis Shapovalov
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Mariano Navone
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Denis Shapovalov
Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 4-2.
Denis Shapovalov convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.
Álex de Miñaur se lleva el juego y domina ahora 3-1.
Álex de Miñaur rompe el servicio de Denis Shapovalov y se pone 2-1 por delante.
Contrabreak de Denis Shapovalov a Álex de Miñaur. Empate 1-1 en el marcador.
¡Break para Álex de Miñaur en el juego inicial del primer set!
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