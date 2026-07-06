Alex de Minaur - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este lunes no antes de las 14:00.

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga 19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima 17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.