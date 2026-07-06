Alex de Minaur - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de julio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este lunes no antes de las 14:00.
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4)
| Zachary Svajda
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Brandon Nakashima
|17/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Denis Shapovalov
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6)
| Flavio Cobolli
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7)
| Flavio Cobolli
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|07/06/2026
| Roland Garros ATP (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6)
| Alexander Zverev