Alex de Minaur - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Alex de Minaur - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP
Alex de Minaur - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 6 julio 2026 14:13
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Madrid, 6 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este lunes no antes de las 14:00.

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima
17/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Denis Shapovalov

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6) Flavio Cobolli
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli
01/07/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7) Flavio Cobolli
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 6-7) Frances Tiafoe
07/06/2026 Roland Garros ATP (Final) Flavio Cobolli 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6) Alexander Zverev

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