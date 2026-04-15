Alex de Minaur - Hamad Medjedovic, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Alex de Minaur - Hamad Medjedovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de abril de 2026.
El tenista Australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Serbio Hamad Medjedovic(88) este miércoles a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sebastian Ofner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Alex de Minaur
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Alex de Minaur
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Hamad Medjedovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Hamad Medjedovic
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-6)
| Quentin Halys
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Hamad Medjedovic
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Vilius Gaubas
|01/04/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Vit Kopriva
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-2)
| Hamad Medjedovic
|29/03/2026
| Naples (Final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic