Alex de Minaur - Hamad Medjedovic, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Alex de Minaur - Hamad Medjedovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Barcelona Open
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 11:31
Seguir en

Madrid, 15 de abril de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Serbio Hamad Medjedovic(88) este miércoles a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hamad Medjedovic 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Sebastian Ofner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 7-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Hamad Medjedovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (5-7, 4-6) Hamad Medjedovic
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Hamad Medjedovic 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) Quentin Halys
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Hamad Medjedovic 2-0 (7-6, 6-4) Vilius Gaubas
01/04/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Vit Kopriva 2-1 (6-7, 7-5, 6-2) Hamad Medjedovic
29/03/2026 Naples (Final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 4-6) Hamad Medjedovic

Contador

Contenido patrocinado