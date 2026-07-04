Alex Mirrington - Tito Chavez, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Alex Mirrington - Tito Chavez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista Británico Alex Mirrington(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista español Tito Chavez(1180) este sábado no antes de las 16:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

No hay partidos recientes.

-Últimos Resultados de Tito Chavez.