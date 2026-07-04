Alex Mirrington - Tito Chavez, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Alex Mirrington - Tito Chavez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Alex Mirrington - Tito Chavez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 julio 2026 15:40
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Madrid, 4 de julio de 2026.

El tenista Británico Alex Mirrington(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista español Tito Chavez(1180) este sábado no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Tito Chavez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Ziga Sesko 2-0 (6-3, 6-4) Tito Chavez
24/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Cooper Kose 1-1 (7-6, 4-6, 5-3) Tito Chavez
03/09/2025 US Open Juniors, Boys (Octavos de final) Tito Chavez 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) Max Schoenhaus
01/09/2025 US Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Ryo Tabata 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Tito Chavez
31/08/2025 US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Tito Chavez 2-0 (6-3, 6-4) Izyan Ahmad

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