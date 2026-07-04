Alex Mirrington - Tito Chavez, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Alex Mirrington - Tito Chavez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
El tenista Británico Alex Mirrington(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista español Tito Chavez(1180) este sábado no antes de las 16:30.
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-Últimos Resultados de Tito Chavez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Ziga Sesko
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tito Chavez
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Cooper Kose
| 1-1 (7-6, 4-6, 5-3)
| Tito Chavez
|03/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Octavos de final)
| Tito Chavez
| 1-2 (2-6, 6-4, 1-6)
| Max Schoenhaus
|01/09/2025
| US Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Ryo Tabata
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Tito Chavez
|31/08/2025
| US Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Tito Chavez
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Izyan Ahmad