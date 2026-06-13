Alexander Bublik - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Alexander Bublik - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de junio de 2026.
El tenista kazajo Alexander Bublik(11) se enfrenta en Semifinal del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este sábado a las 13:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Bublik
|10/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-3, 2-6)
| Alexander Bublik
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Bublik
| 1-3 (5-7, 7-6, 4-6, 5-7)
| Jan-Lennard Struff
|22/05/2026
| Geneva Open (Semifinal)
| Learner Tien
| 2-1 (6-1, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
|21/05/2026
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (7-5, 4-6, 2-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (7-5, 5-7, 5-7)
| Taylor Fritz
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6)
| Nishesh Basavareddy
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexei Popyrin
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Taylor Fritz