Alexander Bublik - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Alexander Bublik - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Stuttgart Open
Alexander Bublik - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 junio 2026 12:01
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Madrid, 13 de junio de 2026.

El tenista kazajo Alexander Bublik(11) se enfrenta en Semifinal del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este sábado a las 13:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Bublik
10/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Alexander Bublik
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Bublik 1-3 (5-7, 7-6, 4-6, 5-7) Jan-Lennard Struff
22/05/2026 Geneva Open (Semifinal) Learner Tien 2-1 (6-1, 4-6, 7-6) Alexander Bublik
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Mattia Bellucci 1-2 (7-5, 5-7, 5-7) Taylor Fritz
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 1-3 (6-7, 6-7, 7-6, 1-6) Nishesh Basavareddy
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Alexei Popyrin
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Taylor Fritz

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