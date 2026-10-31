Alexander Zverev - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open
Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 31 octubre 2026 15:31
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Madrid, 31 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este sábado no antes de las 16:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2025 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Alex de Minaur
05/06/2024 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) Alex de Minaur
12/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-2) Arthur Fery
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 2-6) Alex de Minaur
28/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 2-6) Alex de Minaur
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-4) Karen Khachanov
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