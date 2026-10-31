Alexander Zverev - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este sábado no antes de las 16:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2025
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|05/06/2024
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-4)
| Alex de Minaur
|12/03/2024
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-3)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Arthur Fery
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tallon Griekspoor
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alex de Minaur
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-1, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karen Khachanov