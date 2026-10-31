Alexander Zverev - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Erste Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(10) este sábado no antes de las 16:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur 26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur 20/09/2025 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Alex de Minaur 05/06/2024 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) Alex de Minaur 12/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-2) Arthur Fery 29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor 27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce 17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alex de Minaur