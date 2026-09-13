Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Madrid, 13 de septiembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Final del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este domingo no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|16/08/2025
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|14/06/2025
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ben Shelton
|20/04/2025
| BMW Open (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Ben Shelton
|17/08/2024
| Western & Southern Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-3, 7-6, 7-6)
| Karen Khachanov
|10/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-1)
| Botic van de Zandschulp
|08/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-6)
| Luciano Darderi
|06/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-2)
| Alejandro Tabilo
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-2, 6-3, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4)
| Denis Shapovalov
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz