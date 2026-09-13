Alexander Zverev - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 13 septiembre 2026 23:52
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Final del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(9) este domingo no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
16/08/2025 Cincinnati Open (Cuartos de final) Ben Shelton 0-2 (2-6, 2-6) Alexander Zverev
14/06/2025 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 7-6) Ben Shelton
20/04/2025 BMW Open (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Ben Shelton
17/08/2024 Western & Southern Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Ben Shelton

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Alexander Zverev 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) Karen Khachanov
10/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) Botic van de Zandschulp
08/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) Luciano Darderi
06/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) Alejandro Tabilo
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) Quentin Halys

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) Stefanos Tsitsipas
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-1 (7-6, 6-7, 6-3, 6-4) Denis Shapovalov
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el 4.º set por 6-2.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el 4.º set por 6-2.

Alexander Zverev rompe el saque de Ben Shelton. El marcador se pone 5-2.

Alexander Zverev rompe el saque de Ben Shelton. El marcador se pone 5-2.

Alexander Zverev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 4-2.

Alexander Zverev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 4-2.

Ben Shelton mantiene su servicio y está ahora 2-3 por detrás.

Ben Shelton mantiene su servicio y está ahora 2-3 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 3-1.

Alexander Zverev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 3-1.

Ben Shelton mantiene su servicio y está ahora 1-2 por detrás.

Ben Shelton mantiene su servicio y está ahora 1-2 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 2-0.

Alexander Zverev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 2-0.

Break para Alexander Zverev en el primer juego del 4.º set. 1-0.

Break para Alexander Zverev en el primer juego del 4.º set. 1-0.

Inicio del cuarto set. Ben Shelton servirá primero.

Inicio del cuarto set. Ben Shelton servirá primero.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-5.

Ben Shelton convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-5.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 6-5.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Ben Shelton se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Alexander Zverev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Ben Shelton se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Ben Shelton se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Ben Shelton al servicio.

Inicio del tercer set. Ben Shelton al servicio.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 6-6.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Alexander Zverev convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Ben Shelton se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Alexander Zverev se lleva el primer juego del 2.º set

Alexander Zverev se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Alexander Zverev servirá primero.

Inicio del segundo set. Alexander Zverev servirá primero.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Alexander Zverev convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Ben Shelton convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Ben Shelton convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Ben Shelton convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Ben Shelton convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Ben Shelton convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Ben Shelton convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Alexander Zverev en el juego inicial del primer set!

¡Break para Alexander Zverev en el juego inicial del primer set!

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