Alexander Zverev - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Zverev - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open ATP
Alexander Zverev - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 10 septiembre 2026 0:30
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Madrid, 10 de septiembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open ATP al tenista holandés Botic van de Zandschulp(70) este jueves no antes de las 01:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) Luciano Darderi
06/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) Alejandro Tabilo
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) Quentin Halys
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4) Lorenzo Sonego
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Tommy Paul

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Arthur Gea 2-3 (6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 4-6) Botic van de Zandschulp
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-3 (6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 3-6) Botic van de Zandschulp
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) Alex de Minaur
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jan Choinski 0-3 (3-6, 1-6, 6-7) Botic van de Zandschulp
27/08/2026 Winston-Salem Open (Cuartos de final) Benjamin Bonzi 2-0 (7-6, 6-4) Botic van de Zandschulp

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