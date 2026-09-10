Alexander Zverev - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Zverev - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de septiembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo US Open ATP al tenista holandés Botic van de Zandschulp(70) este jueves no antes de las 01:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-6)
| Luciano Darderi
|06/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-2)
| Alejandro Tabilo
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Arthur Gea
| 2-3 (6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 4-6)
| Botic van de Zandschulp
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-3 (6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 3-6)
| Botic van de Zandschulp
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-2)
| Alex de Minaur
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jan Choinski
| 0-3 (3-6, 1-6, 6-7)
| Botic van de Zandschulp
|27/08/2026
| Winston-Salem Open (Cuartos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Botic van de Zandschulp