Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Zverev - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Británico Cameron Norrie(27) este viernes a las 08:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2024
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-3 (4-6, 4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|22/01/2024
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6)
| Cameron Norrie
|25/10/2023
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4)
| Alexandre Muller
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2)
| Gabriel Diallo
|05/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Hubert Hurkacz
|04/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Tallon Griekspoor
|22/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jaume Munar
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Emilio Nava
| 1-3 (1-6, 6-7, 6-4, 6-7)
| Cameron Norrie
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-3 (0-6, 7-6, 6-4, 3-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|12/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Hugo Gaston
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic