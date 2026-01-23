Alexander Zverev - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 enero 2026 7:30
Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Británico Cameron Norrie(27) este viernes a las 08:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/07/2024 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) Alexander Zverev
22/01/2024 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) Cameron Norrie
25/10/2023 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) Alexandre Muller
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2) Gabriel Diallo
05/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 4-6) Hubert Hurkacz
04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-0) Tallon Griekspoor
22/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal) Jaume Munar 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Emilio Nava 1-3 (1-6, 6-7, 6-4, 6-7) Cameron Norrie
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 2-3 (0-6, 7-6, 6-4, 3-6, 4-6) Cameron Norrie
14/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard
12/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-3, 6-4) Hugo Gaston
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Aleksandar Kovacevic

