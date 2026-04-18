Alexander Zverev - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de abril de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Semifinal del torneo BMW Open al tenista Italiano Flavio Cobolli(16) este sábado a las 13:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/06/2025 Halle Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (4-6, 6-7) Alexander Zverev 31/05/2025 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/04/2026 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 6-0, 6-2) Francisco Cerundolo 16/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-2) Gabriel Diallo 14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Miomir Kecmanovic 11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner 10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.