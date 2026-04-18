Alexander Zverev - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de abril de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Semifinal del torneo BMW Open al tenista Italiano Flavio Cobolli(16) este sábado a las 13:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2025
| Halle Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|31/05/2025
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-1)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (5-7, 6-0, 6-2)
| Francisco Cerundolo
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Gabriel Diallo
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (5-7, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| BMW Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Vit Kopriva
|15/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Zizou Bergs
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Diego Dedura-Palomero
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alexander Blockx
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (7-5, 2-6, 6-3)
| Francisco Comesana