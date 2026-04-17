Alexander Zverev - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BMW Open
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 abril 2026 11:32
Seguir en

Madrid, 17 de abril de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BMW Open al tenista Argentino Francisco Cerundolo(19) este viernes a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (4-6, 6-7) Alexander Zverev
03/08/2025 Canadian Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-0 (6-4, 1-0) Francisco Cerundolo
29/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Alexander Zverev 0-2 (5-7, 3-6) Francisco Cerundolo

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-1, 6-2) Gabriel Diallo
14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Miomir Kecmanovic
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Zizou Bergs 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 0-2 (3-6, 0-6) Francisco Cerundolo
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Sumit Nagal 0-2 (2-6, 2-6) Francisco Cerundolo
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 3-6) Tomas Machac
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 2-0 (7-5, 6-4) Stefanos Tsitsipas
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev

Contador

