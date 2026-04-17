Alexander Zverev - Francisco Cerundolo, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Francisco Cerundolo: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BMW Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BMW Open al tenista Argentino Francisco Cerundolo(19) este viernes a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|03/08/2025
| Canadian Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-0 (6-4, 1-0)
| Francisco Cerundolo
|29/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Francisco Cerundolo
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Gabriel Diallo
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Miomir Kecmanovic
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (5-7, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Francisco Cerundolo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Francisco Cerundolo
|13/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Sumit Nagal
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Francisco Cerundolo
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Tomas Machac
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
