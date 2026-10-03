Alexander Zverev - Juncheng Shang, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Juncheng Shang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista Chino Juncheng Shang(253) este sábado no antes de las 13:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
|27/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Learner Tien
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Dino Prizmic
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Matej Dodig
Últimos Resultados de Juncheng Shang
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Juncheng Shang
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Sebastian Baez
|24/09/2026
| Chengdu Open (Dieciseisavos de final)
| Juncheng Shang
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Adrian Mannarino
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 2-3 (6-0, 6-7, 6-1, 3-6, 4-6)
| Marco Trungelliti
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Lorenzo Sonego
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-4)
| Juncheng Shang