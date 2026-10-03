Alexander Zverev - Juncheng Shang, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Juncheng Shang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Alexander Zverev - Juncheng Shang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 12:01
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista Chino Juncheng Shang(253) este sábado no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie
27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Dino Prizmic
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Matej Dodig

Últimos Resultados de Juncheng Shang

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Juncheng Shang 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Sebastian Baez
24/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Juncheng Shang 0-2 (6-7, 2-6) Adrian Mannarino
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 2-3 (6-0, 6-7, 6-1, 3-6, 4-6) Marco Trungelliti
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 0-2 (3-6, 3-6) Lorenzo Sonego
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Luciano Darderi 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) Juncheng Shang
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