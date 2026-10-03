Alexander Zverev - Juncheng Shang, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Juncheng Shang: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista Chino Juncheng Shang(253) este sábado no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie 27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien 26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur 20/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Dino Prizmic 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Matej Dodig

Últimos Resultados de Juncheng Shang