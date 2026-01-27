Alexander Zverev - Learner Tien, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Zverev - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de enero de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista estadounidense Learner Tien(29) este martes a las 03:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2025
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Learner Tien
|27/02/2025
| Mexican Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Learner Tien
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1)
| Cameron Norrie
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4)
| Alexandre Muller
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2)
| Gabriel Diallo
|05/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Hubert Hurkacz
-Últimos Resultados de Learner Tien.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (4-6, 0-6, 3-6)
| Learner Tien
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-2)
| Nuno Borges
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Learner Tien
| 3-1 (6-2, 5-7, 6-1, 6-0)
| Alexander Shevchenko
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Learner Tien
| 3-2 (7-6, 4-6, 3-6, 7-6, 6-2)
| Marcos Giron
|07/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Learner Tien