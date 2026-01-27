Alexander Zverev - Learner Tien, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Zverev - Learner Tien: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 27 enero 2026 2:30
Madrid, 27 de enero de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open ATP al tenista estadounidense Learner Tien(29) este martes a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2025 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Learner Tien
27/02/2025 Mexican Open (Octavos de final) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 4-6) Learner Tien

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) Alexandre Muller
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-7, 6-1, 6-4, 6-2) Gabriel Diallo
05/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 4-6) Hubert Hurkacz

-Últimos Resultados de Learner Tien.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) Learner Tien
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Learner Tien 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) Nuno Borges
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Learner Tien 3-1 (6-2, 5-7, 6-1, 6-0) Alexander Shevchenko
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Learner Tien 3-2 (7-6, 4-6, 3-6, 7-6, 6-2) Marcos Giron
07/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 6-2) Learner Tien

