Alexander Zverev - Luciano Darderi, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Zverev - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP
Alexander Zverev - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 8 septiembre 2026 1:47
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Madrid, 8 de septiembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista italiano Luciano Darderi(22) este martes no antes de las 02:45.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Luciano Darderi 2-1 (1-6, 7-6, 6-0) Alexander Zverev
12/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-2) Luciano Darderi

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) Alejandro Tabilo
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) Quentin Halys
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4) Lorenzo Sonego
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Tommy Paul
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 7-6) Terence Atmane

Últimos Resultados de Luciano Darderi

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Luciano Darderi 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Dane Sweeny
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Luciano Darderi 3-1 (6-3, 6-7, 6-4, 6-4) Dalibor Svrcina
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Luciano Darderi 3-1 (6-2, 3-6, 6-2, 7-5) Harry Wendelken
26/08/2026 Winston-Salem Open (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-1, 6-0) Luciano Darderi
25/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Mattia Bellucci 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) Luciano Darderi

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