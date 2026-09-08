Alexander Zverev - Luciano Darderi, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Alexander Zverev - Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de septiembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista italiano Luciano Darderi(22) este martes no antes de las 02:45.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-0)
| Alexander Zverev
|12/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Luciano Darderi
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-2)
| Alejandro Tabilo
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4)
| Lorenzo Sonego
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Tommy Paul
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Terence Atmane
Últimos Resultados de Luciano Darderi
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Luciano Darderi
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Dane Sweeny
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Luciano Darderi
| 3-1 (6-3, 6-7, 6-4, 6-4)
| Dalibor Svrcina
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Luciano Darderi
| 3-1 (6-2, 3-6, 6-2, 7-5)
| Harry Wendelken
|26/08/2026
| Winston-Salem Open (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Luciano Darderi
|25/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 1-2 (6-2, 4-6, 2-6)
| Luciano Darderi