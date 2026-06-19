Alexander Zverev - Raphael Collignon, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Alexander Zverev - Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista belga Raphael Collignon(51) este viernes no antes de las 13:00.
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-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Yannick Hanfmann
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Vit Kopriva
|07/06/2026
| Roland Garros ATP (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Jakub Mensik
| 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Raphael Collignon.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Raphael Collignon
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Mattia Bellucci
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Raphael Collignon
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Raphael Collignon
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Roberto Bautista Agut
|13/06/2026
| Halle Open, Qualification (Octavos de final)
| Raphael Collignon
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Aziz Dougaz
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 3-2 (6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6)
| Raphael Collignon