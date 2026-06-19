Alexander Zverev - Raphael Collignon, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Alexander Zverev - Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista belga Raphael Collignon(51) este viernes no antes de las 13:00.

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-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Yannick Hanfmann 16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Vit Kopriva 07/06/2026 Roland Garros ATP (Final) Flavio Cobolli 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6) Alexander Zverev 05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Jakub Mensik 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev 02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Raphael Collignon.