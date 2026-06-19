Alexander Zverev - Raphael Collignon, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Alexander Zverev - Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open
Alexander Zverev - Raphael Collignon: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 19 junio 2026 12:08
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Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista belga Raphael Collignon(51) este viernes no antes de las 13:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Yannick Hanfmann
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Vit Kopriva
07/06/2026 Roland Garros ATP (Final) Flavio Cobolli 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6) Alexander Zverev
05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Jakub Mensik 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Raphael Collignon.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Raphael Collignon 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Mattia Bellucci
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (4-6, 2-6) Raphael Collignon
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Raphael Collignon 2-0 (6-2, 6-4) Roberto Bautista Agut
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Raphael Collignon 2-0 (6-4, 6-2) Aziz Dougaz
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 3-2 (6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6) Raphael Collignon

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