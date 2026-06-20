Alexander Zverev - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Alexander Zverev - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de junio de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este sábado no antes de las 15:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2025
| Six Kings Slam (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexander Zverev
|22/09/2025
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|15/06/2025
| Stuttgart Open (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|16/11/2024
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Taylor Fritz
|21/09/2024
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Raphael Collignon
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Yannick Hanfmann
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Vit Kopriva
|07/06/2026
| Roland Garros ATP (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Jakub Mensik
| 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|17/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Taylor Fritz
|14/06/2026
| Stuttgart Open (Final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Taylor Fritz
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz