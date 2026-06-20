Alexander Zverev - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Alexander Zverev - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Halle Open
Alexander Zverev - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 20 junio 2026 14:00
Seguir en

Madrid, 20 de junio de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Halle Open al tenista estadounidense Taylor Fritz(9) este sábado no antes de las 15:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2025 Six Kings Slam (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Zverev
22/09/2025 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Taylor Fritz
15/06/2025 Stuttgart Open (Final) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Taylor Fritz
16/11/2024 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Taylor Fritz
21/09/2024 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 0-2 (4-6, 5-7) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 7-6) Raphael Collignon
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Yannick Hanfmann
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Vit Kopriva
07/06/2026 Roland Garros ATP (Final) Flavio Cobolli 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6) Alexander Zverev
05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Jakub Mensik 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Ben Shelton 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Taylor Fritz
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz
17/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Taylor Fritz
14/06/2026 Stuttgart Open (Final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Taylor Fritz
13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Fritz

Contador

Contenido patrocinado