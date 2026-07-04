Alexandra Eala - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Alexandra Eala - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA
Alexandra Eala - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 4 julio 2026 14:46
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Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista filipina Alexandra Eala(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este sábado no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Iga Swiatek
26/03/2025 Miami Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-2, 7-5) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Alexandra Eala.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) Maya Joint
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 6-2) Renata Zarazua
22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens
20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Linda Noskova 2-0 (6-2, 6-4) Alexandra Eala
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 4-6) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Iga Swiatek
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
29/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Magda Linette 0-2 (4-6, 4-6) Iga Swiatek

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