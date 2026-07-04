Alexandra Eala - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Alexandra Eala - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista filipina Alexandra Eala(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este sábado no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2025
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alexandra Eala
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|26/03/2025
| Miami Open (Cuartos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Alexandra Eala.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-0)
| Maya Joint
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Renata Zarazua
|22/06/2026
| Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Elise Mertens
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alexandra Eala
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexandra Eala
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Iga Swiatek
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Emma Navarro
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|29/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Magda Linette
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Iga Swiatek