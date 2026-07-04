Alexandra Eala - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Alexandra Eala - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista filipina Alexandra Eala(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista polaca Iga Swiatek(3) este sábado no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/04/2025 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Iga Swiatek 26/03/2025 Miami Open (Cuartos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-2, 7-5) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Alexandra Eala.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) Maya Joint 30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 6-2) Renata Zarazua 22/06/2026 Bad Homburg Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Linda Noskova 2-0 (6-2, 6-4) Alexandra Eala 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 4-6) Alexandra Eala

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.