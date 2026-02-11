Alexei Popyrin - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alexei Popyrin - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
El tenista Australiano Alexei Popyrin(50) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este miércoles a las 19:45.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2023
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (4-6, 6-4, 5-7)
| Alexei Popyrin
|02/01/2023
| Adelaide International 1 (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Manama (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ugo Blanchet
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 6-7, 6-7)
| Alexandre Muller
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexei Popyrin
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Quentin Halys
|02/11/2025
| Hellenic Championship (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Open Sud de France (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Titouan Droguet
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stan Wawrinka
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0)
| Felix Auger-Aliassime