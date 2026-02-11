Alexei Popyrin - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alexei Popyrin - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 18:45
Madrid, 11 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alexei Popyrin(50) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este miércoles a las 19:45.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2023 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) Alexei Popyrin
02/01/2023 Adelaide International 1 (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 2-0 (6-4, 7-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Manama (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 6-7) Ugo Blanchet
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 6-7, 6-7) Alexandre Muller
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 2-0 (6-3, 7-6) Alexei Popyrin
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Quentin Halys
02/11/2025 Hellenic Championship (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Open Sud de France (Final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Titouan Droguet
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-6) Stan Wawrinka
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0) Felix Auger-Aliassime

