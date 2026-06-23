Alicia Dudeney - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open
Madrid, 23 de junio de 2026.
La tenista británica Alicia Dudeney(248) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(48) este martes no antes de las 12:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Alicia Dudeney.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Dayana Yastremska
|14/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Himeno Sakatsume
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alicia Dudeney
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Alicia Dudeney
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Yulia Putintseva
|12/06/2026
| Ilkley (Octavos de final)
| Alicia Dudeney
| 1-2 (4-6, 6-3, 2-6)
| Ashlyn Krueger
|08/06/2026
| Ilkley (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Himeno Sakatsume
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Nottingham Open (Cuartos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Emma Navarro
|17/06/2026
| Nottingham Open (Octavos de final)
| Katie Volynets
| 0-1 (5-7, 0-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Alicia Dudeney y se pone 3-0 por delante.
Jessica Bouzas Maneiro se lleva el juego y domina ahora 2-0.
¡Break para Jessica Bouzas Maneiro en el juego inicial del primer set!
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