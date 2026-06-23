Alicia Dudeney - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Lexus Eastbourne Open

Madrid, 23 de junio de 2026.

La tenista británica Alicia Dudeney(248) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(48) este martes no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alicia Dudeney.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 0-2 (4-6, 6-7) Dayana Yastremska
14/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Himeno Sakatsume 2-0 (6-3, 6-3) Alicia Dudeney
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Alicia Dudeney 2-0 (6-1, 6-3) Yulia Putintseva
12/06/2026 Ilkley (Octavos de final) Alicia Dudeney 1-2 (4-6, 6-3, 2-6) Ashlyn Krueger
08/06/2026 Ilkley (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 2-0 (6-4, 6-3) Himeno Sakatsume

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Nottingham Open (Cuartos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 2-6) Emma Navarro
17/06/2026 Nottingham Open (Octavos de final) Katie Volynets 0-1 (5-7, 0-1) Jessica Bouzas Maneiro
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Himeno Sakatsume 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Bouzas Maneiro
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 1-6) Ajla Tomljanovic
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro

Jessica Bouzas Maneiro rompe el servicio de Alicia Dudeney y se pone 3-0 por delante.

Jessica Bouzas Maneiro se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Jessica Bouzas Maneiro en el juego inicial del primer set!

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