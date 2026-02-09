Amanda Anisimova - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Amanda Anisimova - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
La tenista Estadounidense Amanda Anisimova(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Checa Karolina Pliskova(418) este lunes a las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Karolina Pliskova
|02/02/2026
| Transylvania Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Pliskova
| 1-2 (6-4, 2-6, 2-6)
| Anastasia Zakharova
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Madison Keys
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Karolina Pliskova
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Karolina Pliskova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Sloane Stephens