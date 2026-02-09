Amanda Anisimova - Karolina Pliskova, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Amanda Anisimova - Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 15:30
Seguir en

Madrid, 9 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Amanda Anisimova(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Checa Karolina Pliskova(418) este lunes a las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Simona Waltert 0-2 (3-6, 2-6) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Karolina Pliskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Solana Sierra 0-2 (1-6, 2-6) Karolina Pliskova
02/02/2026 Transylvania Open (Dieciseisavos de final) Karolina Pliskova 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) Anastasia Zakharova
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (3-6, 3-6) Madison Keys
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Janice Tjen 0-2 (4-6, 4-6) Karolina Pliskova
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Karolina Pliskova 2-0 (7-6, 6-2) Sloane Stephens

