Anastasia Potapova - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Anastasia Potapova - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Anastasia Potapova - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 22:01
Seguir en

Madrid, 6 de marzo de 2026.

La tenista Austriaca Anastasia Potapova(91) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este viernes a las 23:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Anastasia Potapova 0-2 (6-7, 3-6) Jasmine Paolini
12/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (7-5, 0-6, 6-3) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) Marina Stakusic
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Emiliana Arango 2-0 (7-6, 6-2) Anastasia Potapova
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Ella Seidel 2-0 (6-4, 6-3) Anastasia Potapova
05/02/2026 Transylvania Open (Cuartos de final) Anastasia Potapova 0-2 (5-7, 4-6) Sorana Cirstea
04/02/2026 Transylvania Open (Octavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Zakharova

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Jasmine Paolini 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) Katie Boulter
27/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-0, 6-2) Priscilla Hon
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 7-6) Jasmine Paolini
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Jasmine Paolini

Contador

Contenido patrocinado