Anastasia Potapova - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Anastasia Potapova - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
La tenista Austriaca Anastasia Potapova(91) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este viernes a las 23:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jasmine Paolini
|12/03/2024
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (7-5, 0-6, 6-3)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-5)
| Marina Stakusic
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Emiliana Arango
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Anastasia Potapova
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Ella Seidel
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|05/02/2026
| Transylvania Open (Cuartos de final)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Sorana Cirstea
|04/02/2026
| Transylvania Open (Octavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Zakharova
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-3)
| Katie Boulter
|27/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Priscilla Hon
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jasmine Paolini
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jasmine Paolini