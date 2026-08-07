Ann Li - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 7 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Ann Li(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 18:30.
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Últimos Resultados de Ann Li
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Kayla Cross
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Ann Li
|16/07/2026
| Athens Open (Octavos de final)
| Alina Korneeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Ann Li
|14/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Timofeeva
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Ann Li
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (5-7, 6-1, 4-6)
| Zeynep Sonmez
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Elena Rybakina
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Elena Rybakina
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lois Boisson
| 1-2 (4-6, 6-1, 3-6)
| Elena Rybakina
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elena Rybakina