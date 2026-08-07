Ann Li - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 7 agosto 2026 20:10
Seguir en

Madrid, 7 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Ann Li(31) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo National Bank Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Ann Li

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ann Li 2-0 (7-6, 6-3) Kayla Cross
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 2-0 (6-4, 6-3) Ann Li
16/07/2026 Athens Open (Octavos de final) Alina Korneeva 2-0 (6-2, 6-2) Ann Li
14/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Maria Timofeeva 0-2 (2-6, 1-6) Ann Li
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ann Li 1-2 (5-7, 6-1, 4-6) Zeynep Sonmez

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Elena Rybakina
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-1) Elena Rybakina
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Caty McNally 0-2 (1-6, 2-6) Elena Rybakina
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lois Boisson 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) Elena Rybakina
18/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-5, 6-4) Elena Rybakina

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5.

Elena Rybakina rompe el servicio de Ann Li, tomando una ventaja de 6-5 en el 2.º set.

Elena Rybakina rompe el servicio de Ann Li, tomando una ventaja de 6-5 en el 2.º set.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Elena Rybakina consigue romper a Ann Li y ahora solo pierde por 4-5.

Elena Rybakina consigue romper a Ann Li y ahora solo pierde por 4-5.

Ann Li rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 5-3 en el 2.º set.

Ann Li rompe el servicio de Elena Rybakina, tomando una ventaja de 5-3 en el 2.º set.

Ann Li convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Ann Li convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Ann Li convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Ann Li convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Ann Li convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Ann Li convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Ann Li se lleva el primer juego del 2.º set

Ann Li se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Ann Li servirá primero.

Inicio del segundo set. Ann Li servirá primero.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-2.

Elena Rybakina rompe el servicio de Ann Li y se pone 5-2 por delante.

Elena Rybakina rompe el servicio de Ann Li y se pone 5-2 por delante.

Ann Li rompe el servicio de Elena Rybakina para ponerse 2-4.

Ann Li rompe el servicio de Elena Rybakina para ponerse 2-4.

Elena Rybakina rompe el servicio de Ann Li y se pone 4-1 por delante.

Elena Rybakina rompe el servicio de Ann Li y se pone 4-1 por delante.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Ann Li convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Ann Li convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Elena Rybakina en el juego inicial del primer set!

¡Break para Elena Rybakina en el juego inicial del primer set!

Contador

Contenido patrocinado