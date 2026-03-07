Anna Blinkova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Anna Blinkova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Anna Blinkova(94) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este sábado a las 05:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Anna Blinkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalma Galfi 0-2 (4-6, 5-7) Anna Blinkova 24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 0-2 (3-6, 4-6) Iva Jovic 02/02/2026 Ostrava Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-4) Anna Blinkova 18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Talia Gibson 2-0 (6-1, 6-3) Anna Blinkova 10/01/2026 Adelaide International, Qualification (Sin Definir) Mina Hodzic 2-0 (6-2, 7-5) Anna Blinkova

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.