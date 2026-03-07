Anna Blinkova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Anna Blinkova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Anna Blinkova(94) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este sábado a las 05:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Anna Blinkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalma Galfi
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Anna Blinkova
|24/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Iva Jovic
|02/02/2026
| Ostrava Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anna Blinkova
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Talia Gibson
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Anna Blinkova
|10/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Sin Definir)
| Mina Hodzic
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Anna Blinkova
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 5-7, 6-7)
| Amanda Anisimova
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-1 (7-5, 6-7, 1-4)
| Karolina Pliskova