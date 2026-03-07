Anna Blinkova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 4:00
Madrid, 7 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Anna Blinkova(94) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este sábado a las 05:00.

-Últimos Resultados de Anna Blinkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalma Galfi 0-2 (4-6, 5-7) Anna Blinkova
24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 0-2 (3-6, 4-6) Iva Jovic
02/02/2026 Ostrava Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-4) Anna Blinkova
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Talia Gibson 2-0 (6-1, 6-3) Anna Blinkova
10/01/2026 Adelaide International, Qualification (Sin Definir) Mina Hodzic 2-0 (6-2, 7-5) Anna Blinkova

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 5-7, 6-7) Amanda Anisimova
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Janice Tjen 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-1 (7-5, 6-7, 1-4) Karolina Pliskova

