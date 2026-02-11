Anna Kalinskaya - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Anna Kalinskaya - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Anna Kalinskaya(28) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este miércoles a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2025
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|16/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Anna Kalinskaya
|12/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Anna Kalinskaya
-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (5-7, 6-2, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (1-6, 6-1, 1-6)
| Iga Swiatek
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Julia Grabher
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sonay Kartal
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elina Svitolina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Diana Shnaider