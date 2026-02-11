Anna Kalinskaya - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 11 febrero 2026 16:32
Madrid, 11 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Anna Kalinskaya(28) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este miércoles a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2025 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (1-6, 1-6) Elina Svitolina
16/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-2) Anna Kalinskaya
12/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 6-3) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) Anna Kalinskaya
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) Iga Swiatek
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-3, 6-3) Julia Grabher
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (7-6, 6-1) Sonay Kartal

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (1-6, 4-6) Elina Svitolina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-6, 6-3) Diana Shnaider

