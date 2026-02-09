Anna Kalinskaya - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Anna Kalinskaya - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Qatar Total Open
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 14:31
Madrid, 9 de febrero de 2026.

La tenista Rusa Anna Kalinskaya(28) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(45) este lunes a las 15:30.

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) Iga Swiatek
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-3, 6-3) Julia Grabher
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (7-6, 6-1) Sonay Kartal
13/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Victoria Mboko 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) Anna Kalinskaya
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-0, 6-3) Gabriela Ruse

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
12/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Taylah Preston 2-0 (6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) Jessica Bouzas Maneiro
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) Solana Sierra
21/10/2025 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 6-7) Lulu Sun

