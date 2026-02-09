Anna Kalinskaya - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Anna Kalinskaya - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
La tenista Rusa Anna Kalinskaya(28) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(45) este lunes a las 15:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (1-6, 6-1, 1-6)
| Iga Swiatek
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Julia Grabher
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sonay Kartal
|13/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (6-2, 3-6, 7-6)
| Anna Kalinskaya
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Gabriela Ruse
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|12/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Taylah Preston
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (1-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (4-6, 7-5, 0-6)
| Solana Sierra
|21/10/2025
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Lulu Sun