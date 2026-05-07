Antonia Ruzic - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Antonia Ruzic - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 10:02
Madrid, 7 de mayo de 2026.

La tenista croata Antonia Ruzic(59) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rusa Mirra Andreeva(7) este jueves a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Antonia Ruzic.

05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Antonia Ruzic 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Kamilla Rakhimova
30/04/2026 La Bisbal (Octavos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Bosio
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Gabriela Ruse 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) Antonia Ruzic
13/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (0-6, 4-6) Liudmila Samsonova

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/05/2026 Madrid Open (Final) Mirra Andreeva 0-2 (3-6, 5-7) Marta Kostyuk
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Hailey Baptiste 0-2 (4-6, 6-7) Mirra Andreeva
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Leylah Fernandez 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Anna Bondar
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-2) Dalma Galfi

