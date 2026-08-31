Aoi Ito - Oksana Selekhmeteva, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aoi Ito - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de agosto de 2026.
La tenista japonesa Aoi Ito(372) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista española Oksana Selekhmeteva(93) este lunes no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (0-6, 7-6, 4-6)
| Aoi Ito
Últimos Resultados de Aoi Ito
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Aoi Ito
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Harriet Dart
|12/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Solana Sierra
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Aoi Ito
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Aoi Ito
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Katherine Sebov
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (0-6, 7-6, 4-6)
| Aoi Ito
|26/07/2026
| The Memphis Classic, Qualification (Sin Definir)
| Yexin Ma
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-0)
| Aoi Ito
Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/08/2026
| Philadelphia (Semifinal)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Katie Volynets
|27/08/2026
| Philadelphia (Cuartos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 0-0 ()
| Xiyu Wang
|27/08/2026
| Philadelphia (Octavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-3)
| Capucine Jauffret
|24/08/2026
| Philadelphia (Dieciseisavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-1)
| Taylah Preston
|13/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Oksana Selekhmeteva
| 1-2 (0-6, 7-5, 4-6)
| Mary Stoiana