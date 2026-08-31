Aoi Ito - Oksana Selekhmeteva, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aoi Ito - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA
Aoi Ito - Oksana Selekhmeteva: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 31 agosto 2026 17:32
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Madrid, 31 de agosto de 2026.

La tenista japonesa Aoi Ito(372) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open WTA a la tenista española Oksana Selekhmeteva(93) este lunes no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 1-2 (0-6, 7-6, 4-6) Aoi Ito

Últimos Resultados de Aoi Ito

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Aoi Ito 0-2 (3-6, 4-6) Harriet Dart
12/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Solana Sierra 0-2 (1-6, 1-6) Aoi Ito
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Aoi Ito 0-2 (3-6, 4-6) Katherine Sebov
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 1-2 (0-6, 7-6, 4-6) Aoi Ito
26/07/2026 The Memphis Classic, Qualification (Sin Definir) Yexin Ma 2-1 (7-6, 2-6, 6-0) Aoi Ito

Últimos Resultados de Oksana Selekhmeteva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/08/2026 Philadelphia (Semifinal) Oksana Selekhmeteva 0-2 (3-6, 6-7) Katie Volynets
27/08/2026 Philadelphia (Cuartos de final) Oksana Selekhmeteva 0-0 () Xiyu Wang
27/08/2026 Philadelphia (Octavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) Capucine Jauffret
24/08/2026 Philadelphia (Dieciseisavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) Taylah Preston
13/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Oksana Selekhmeteva 1-2 (0-6, 7-5, 4-6) Mary Stoiana

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