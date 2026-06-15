Arabia Saudita 0 - 0 Uruguay, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 15 de junio de 2026.
Las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. este martes a las 00:00
-Onces iniciales confirmados.
ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Musab Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan.
URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo; Federico Vinas, Darwin Nunez.
6' Remate de cabeza de Federico Viñas a puerta, que detiene con comodidad Mohammed Al Owais.
6' Maximiliano Araújo (Uruguay) saca el córner desde la izquierda.
5' Posesión de balón: Arabia Saudí: 40 %, Uruguay: 60 %.
5' Saud Abdulhamid Arabia Saudí intercepta un centro dirigido al área.
5' Maximiliano Araújo dispara desde fuera del área, pero Mohammed Al Owais logra controlar el balón.
4' Uruguay intenta crear peligro.
3' A las manos de Fernando Muslera, que sale y se apodera del balón.
3' Arabia Saudí saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Uruguay saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Moteb Al-Harbi alivia la presión con un despeje.
2' Uruguay intenta crear peligro.
1' Matías Viña se impone a Firas Al-Buraikan en un duelo aéreo.
1' Uruguay tiene el control del balón.
1' Uruguay saca de banda en su mitad del campo.
1' Meteorología: cielo nublado.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Arabia Saudí saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Hard Rock Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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