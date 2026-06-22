Argentina 0 - 0 Austria, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Argentina - Austria: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.

La selección de Argentina, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE. UU. ante Austria este lunes a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 como local contra Argelia, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Austria ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Jordania, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch.

-Últimos Resultados de Argentina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Austria.