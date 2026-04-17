Arthur Fils - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Arthur Fils - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
El tenista Francés Arthur Fils(30) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este viernes a las 16:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2025
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-3)
| Lorenzo Musetti
|09/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Brandon Nakashima
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)
| Terence Atmane
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Arthur Fils
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Arthur Fils
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Lorenzo Musetti
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Valentin Vacherot
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Marton Fucsovics
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-3, 1-3)
| Novak Djokovic