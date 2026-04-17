Arthur Fils - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Arthur Fils - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.

El tenista Francés Arthur Fils(30) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Barcelona Open al tenista Italiano Lorenzo Musetti(9) este viernes a las 16:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/03/2025 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) Lorenzo Musetti 09/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (3-6, 5-7) Lorenzo Musetti

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-2, 6-3) Brandon Nakashima 14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) Terence Atmane 27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-2, 6-2) Arthur Fils 26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Tommy Paul 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Arthur Fils 24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Arthur Fils

-Últimos Resultados de Lorenzo Musetti.