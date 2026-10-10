Arthur Fils - Pavel Kotov, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Arthur Fils - Pavel Kotov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El tenista Francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Pavel Kotov(187) este sábado no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2023
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Pavel Kotov
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Arthur Fils
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Luca Van Assche
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Kamil Majchrzak
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-1)
| Martin Damm
Últimos Resultados de Pavel Kotov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Pavel Kotov
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Tallon Griekspoor
|06/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Pavel Kotov
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Aleksandar Vukic
|05/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Martin Damm
| 1-2 (6-7, 7-6, 3-6)
| Pavel Kotov
|23/09/2026
| Chengdu Open, Qualification (Cuartos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Pavel Kotov
|22/09/2026
| Chengdu Open, Qualification (Octavos de final)
| Luca Castelnuovo
| 1-2 (7-6, 5-7, 5-7)
| Pavel Kotov