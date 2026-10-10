Arthur Fils - Pavel Kotov, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Arthur Fils - Pavel Kotov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Arthur Fils - Pavel Kotov: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 10 octubre 2026 8:02
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Madrid, 10 de octubre de 2026.

El tenista Francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Pavel Kotov(187) este sábado no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2023 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Pavel Kotov 0-2 (1-6, 4-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Arthur Fils
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-2) Luca Van Assche
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Arthur Fils 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Kamil Majchrzak
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Arthur Fils 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) Martin Damm

Últimos Resultados de Pavel Kotov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Pavel Kotov 2-0 (6-4, 7-6) Tallon Griekspoor
06/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Pavel Kotov 2-0 (6-3, 6-3) Aleksandar Vukic
05/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Martin Damm 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) Pavel Kotov
23/09/2026 Chengdu Open, Qualification (Cuartos de final) Shintaro Mochizuki 2-0 (7-5, 6-3) Pavel Kotov
22/09/2026 Chengdu Open, Qualification (Octavos de final) Luca Castelnuovo 1-2 (7-6, 5-7, 5-7) Pavel Kotov
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