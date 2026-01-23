Aryna Sabalenka - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Austriaca Anastasia Potapova(55) este viernes a las 01:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Anastasia Potapova
|17/04/2025
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-0 ()
| Anastasia Potapova
|22/04/2023
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Anastasia Potapova
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zhuoxuan Bai
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Sarah Rakotomanga
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Marta Kostyuk
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Madison Keys
-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Emma Raducanu
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Suzan Lamens
| 1-2 (6-3, 5-7, 2-6)
| Anastasia Potapova
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Anastasia Potapova
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Sin Definir)
| Jaqueline Cristian
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Anastasia Potapova
|10/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Sin Definir)
| Xiaodi You
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Anastasia Potapova