Aryna Sabalenka - Anastasia Potapova, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA
Aryna Sabalenka - Anastasia Potapova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 enero 2026 0:30
Seguir en

Madrid, 23 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Austriaca Anastasia Potapova(55) este viernes a las 01:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-2) Anastasia Potapova
17/04/2025 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-0 () Anastasia Potapova
22/04/2023 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Anastasia Potapova 0-2 (1-6, 2-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Zhuoxuan Bai
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Sarah Rakotomanga
11/01/2026 Brisbane International (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Marta Kostyuk
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Madison Keys

-Últimos Resultados de Anastasia Potapova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (7-6, 6-2) Emma Raducanu
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Suzan Lamens 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) Anastasia Potapova
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-4, 6-4) Anastasia Potapova
11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Sin Definir) Jaqueline Cristian 2-0 (6-1, 6-3) Anastasia Potapova
10/01/2026 Adelaide International, Qualification (Sin Definir) Xiaodi You 0-2 (2-6, 6-7) Anastasia Potapova

Contador

Contenido patrocinado