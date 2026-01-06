Aryna Sabalenka - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Cristina Bucsa(50) este martes a las 03:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/09/2025
| US Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|07/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Amanda Anisimova
|06/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Coco Gauff
|04/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Jessica Pegula
|02/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Cristina Bucsa
|13/12/2025
| Limoges (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Anhelina Kalinina
|12/12/2025
| Limoges (Cuartos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Antonia Ruzic
|11/12/2025
| Limoges (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Tiphanie Lemaitre
|08/12/2025
| Limoges (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Teodora Kostovic