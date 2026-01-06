Aryna Sabalenka - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 6 enero 2026 2:31
Madrid, 6 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Cristina Bucsa(50) este martes a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/09/2025 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
07/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Amanda Anisimova
06/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-2) Coco Gauff
04/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Jessica Pegula
02/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/01/2026 Brisbane International (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Cristina Bucsa
13/12/2025 Limoges (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 3-6) Anhelina Kalinina
12/12/2025 Limoges (Cuartos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-1, 6-0) Antonia Ruzic
11/12/2025 Limoges (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-2, 6-2) Tiphanie Lemaitre
08/12/2025 Limoges (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-0) Teodora Kostovic

