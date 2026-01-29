Aryna Sabalenka - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open WTA
Aryna Sabalenka - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 29 enero 2026 8:32
Madrid, 29 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open WTA a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(12) este jueves a las 09:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/05/2025 Madrid Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 7-5) Elina Svitolina
16/08/2024 Western & Southern Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elina Svitolina
13/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elina Svitolina 1-2 (6-4, 1-6, 6-7) Aryna Sabalenka
06/06/2023 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (4-6, 4-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Potapova
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Zhuoxuan Bai
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Sarah Rakotomanga

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-6, 6-3) Diana Shnaider
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-5, 6-1) Linda Klimovicova
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-4, 6-1) Cristina Bucsa

