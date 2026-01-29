Aryna Sabalenka - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Australian Open WTA a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(12) este jueves a las 09:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/05/2025
| Madrid Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Elina Svitolina
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elina Svitolina
|13/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (6-4, 1-6, 6-7)
| Aryna Sabalenka
|06/06/2023
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Iva Jovic
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Anastasia Potapova
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zhuoxuan Bai
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Sarah Rakotomanga
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Diana Shnaider
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Linda Klimovicova
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Cristina Bucsa