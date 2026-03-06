Aryna Sabalenka - Himeno Sakatsume, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 21:03
Seguir en

Madrid, 6 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Japonesa Himeno Sakatsume(136) este viernes a las 22:00.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Potapova

-Últimos Resultados de Himeno Sakatsume.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Himeno Sakatsume 2-0 (6-4, 6-3) Alycia Parks
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Himeno Sakatsume 2-1 (7-5, 1-6, 6-3) Nikola Bartunkova
01/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Simona Waltert 0-2 (4-6, 4-6) Himeno Sakatsume
21/02/2026 ATX Open, Qualification (Sin Definir) Claire Liu 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Himeno Sakatsume
28/01/2026 Manila (Octavos de final) Himeno Sakatsume 0-2 (4-6, 0-6) Alexandra Eala

