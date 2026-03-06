Aryna Sabalenka - Himeno Sakatsume, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Himeno Sakatsume: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Japonesa Himeno Sakatsume(136) este viernes a las 22:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Iva Jovic
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Anastasia Potapova
-Últimos Resultados de Himeno Sakatsume.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alycia Parks
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Himeno Sakatsume
| 2-1 (7-5, 1-6, 6-3)
| Nikola Bartunkova
|01/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Simona Waltert
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Himeno Sakatsume
|21/02/2026
| ATX Open, Qualification (Sin Definir)
| Claire Liu
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Himeno Sakatsume
|28/01/2026
| Manila (Octavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alexandra Eala