Aryna Sabalenka - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de junio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Grass Court Championships a la tenista estadounidense Jessica Pegula(4) este sábado no antes de las 11:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Jessica Pegula
|11/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 4-6, 6-7)
| Jessica Pegula
|05/09/2025
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|29/03/2025
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|07/09/2024
| US Open WTA (Final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Nikola Bartunkova
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 5-7, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Naomi Osaka
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Daria Kasatkina
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Madison Keys
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Katerina Siniakova
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Jessica Pegula
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Anastasia Potapova