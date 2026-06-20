Aryna Sabalenka - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Grass Court Championships
Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 20 junio 2026 10:31
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Madrid, 20 de junio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Grass Court Championships a la tenista estadounidense Jessica Pegula(4) este sábado no antes de las 11:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Jessica Pegula
11/10/2025 Wuhan Tennis Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) Jessica Pegula
05/09/2025 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
29/03/2025 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
07/09/2024 US Open WTA (Final) Jessica Pegula 0-2 (5-7, 5-7) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Nikola Bartunkova
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova
03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 5-7, 0-6) Diana Shnaider
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Naomi Osaka
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 7-5) Daria Kasatkina

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 7-6) Madison Keys
17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 6-4) Katerina Siniakova
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kimberly Birrell 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Jessica Pegula
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-2) Anastasia Potapova

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